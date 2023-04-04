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التموين تطرح السكر على البطاقات بـ10.5 جنيه للكيلو وسلعا أخرى بأسعار مخفضة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 03:00 ص
التموين تطرح السكر على البطاقات بـ10.5 جنيه للكيلو وسلعا أخرى بأسعار مخفضة السكر
كتب مدحت وهبة

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تستمر  وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح السكر بسعر 10.5 جنيه للكيلو على البطاقات، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.
 
وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.
 
واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطى استراتيجى من كافة السلع الغذائية.
 

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