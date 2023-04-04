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التعليم تعيد فتح تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 09:42 ص
التعليم تعيد فتح تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعادة فتح تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بداية من اليوم الثلاثاء،  وحتى 11 من نفس الشهر ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة بيانات الطلاب، استعداداً لامتحانات نهاية العام.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم  المدارس بمتابعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب وتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط moe-register.ermis.gov.eg)، حيث سيتم إعادة إتاحة 
 
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكد إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل الجارى بدلاً من شهر مايو 2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد في موعدها المحدد وفقاً للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 مايو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الترم الثاني للثانوى العام

الاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الثاني

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