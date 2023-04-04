"التعليم" تعلن فتح باب الالتحاق بالمدارس المصرية ـ اليابانية.. التفاصيل

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023.

وتضم محافظة أسوان مدرستين منها، وذلك بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجارى وتستمر لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن الوزارة اتاحت التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام، كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعى.