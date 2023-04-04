

وقال البيت الأبيض - في بيان على موقعه الإلكتروني الإثنين - إنه من المخزي ما فعله حاكم ولاية فلوريدا وإن ذلك يخالف المنطق.



وأشار البيان إلى أن سكان فلوريدا، الذين دفعوا ثمناً باهظاً لتقاعس الولاية والكونجرس عن الحد من التسلح ووقوع العديد من حوادث إطلاق النار فيها، يستحقون أفضل.



وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحًا حينما قال: "زهقت العديد من الأرواح بسبب العنف المسلح.

وأواصل دعوة الكونجرس إلى حظر الأسلحة الهجومية والأسلحة ذات سعة تخزين رصاص كبيرة والقضاء على حصانة مصنعي الأسلحة من المسؤولية وطلب إجراء فحوصات خلفية لجميع مبيعات الأسلحة، وأن يتخذ مسؤولو الدولة إجراءات على مستوى الولاية.