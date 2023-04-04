البيت الأبيض: مستعدون لمواجهة فوضى محتملة بشأن محاكمة ترامب

وكالات

أكد مسؤولون في البيت الأبيض استعداد السلطات لمواجهة الاضطرابات والفوضى المحتملة بشأن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

,قامت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن في نيويورك، بوضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رهن الاعتقال بانتظار توجيه الاتهامات إليه في جلسة المحكمة.