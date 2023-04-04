

وقال كيربي - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة إيفان إلى المنزل"، في إشارة إلى إيفان جيرشكوفيتش، الصحفي الأمريكي بصحيفة وول ستريت جورنال الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي بتهمة التجسس.



وأضاف كيربي "وسنقوم بكل ما وسعنا لتأمين الإفراج عن بول ويلان" ، في إشارة إلى جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية محتجز في روسيا منذ 2018 بتهمة التجسس.



وقال كيربي عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تعرف ما الذي يريده الروس مقابل الأمريكيين الاثنين "ليس لدي أي شيء بخصوص تفاصيل ما سيتطلبه الأمر تحديدًا للتفاوض مع الروس بشأن إطلاق سراحه".



وأشار كيربي إلى أن الأمر سيستغرق عملاً شاقًا لتأمين الإفراج عن جيرشكوفيتش.