البيت الأبيض: بايدن يخصص 450 مليون دولار لمشاريع الطاقة النظيفة فى مواقع مناجم الفحم

وذكر البيت الأبيض أن إدارة بايدن تخصص 450 مليون دولار لمزارع الطاقة الشمسية ومشاريع الطاقة النظيفة الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة في مواقع مناجم الفحم الحالية أو السابقة، كجزء من جهوده المستمرة لمكافحة تغير المناخ.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه سيتم تمويل ما يصل إلى خمسة مشاريع على مستوى البلاد من خلال قانون البنية التحتية لعام 2021، مع تخصيص مشروعين على الأقل لمزارع الطاقة الشمسية، بحسب وكالة أنباء (أسوشيتد برس).

وأوضح أنه سيسمح لمطوري مشاريع الطاقة النظيفة بالاستفادة من مليارات الدولارات من المكافآت الجديدة التي يتم تقديمها بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية للاستثمار والإنتاج المتاحة من خلال قانون خفض التضخم لعام 2022.

وأضاف البيت الأبيض أن المكافآت ستحفز المزيد من الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجهات المعنية بالطاقة، لا سيما الفحم، التي تضررت من انخفاض إنتاج الفحم الأمريكي لأكثر من عقد.

وهذه الإجراءات هي من بين الخطوات التي تتخذها إدارة بايدن في الوقت الذي يتحرك فيه الرئيس الديمقراطي لتحويل الاقتصاد الأمريكي إلى طاقة متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع الابتعاد عن الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى التي تنتج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، التي ستشرف وزارتها على برنامج المنح الجديد إنه سيتم تمويل ما يصل إلى خمسة مشاريع للطاقة النظيفة في المناجم الحالية والسابقة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون المشاريع التجريبية أمثلة على التطوير المستقبلي "إذ ستوفر المعرفة والخبرة التي تحفز الجيل القادم من الطاقة النظيفة في مشاريع أراضي المناجم".