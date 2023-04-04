البيت الأبيض: بايدن سيبقى بمنأى عن إجراءات قضية دونالد ترامب

كتب أحمد عرفة

قال البيت الأبيض، إن مثول الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أمام المحاكمة ليس محل اهتمام من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف البيت الأبيض: جو بايدن عرف عن قضية دونالد ترامب من وسائل الإعلام، وجو بايدن سيبقى بمنأى عن إجراءات قضية دونالد ترامب.

وتابع البيت الأبيض :"لا نية لجو بايدن للتعليق على قضية دونالد ترامب حاليا".

وفى وقت سابق، قامت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن في نيويورك، بوضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رهن الاعتقال بانتظار توجيه الاتهامات إليه في جلسة المحكمة.