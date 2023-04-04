اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البعثة الأممية فى ليبيا: مقتل 19 شخصا بينهم 14 طفلا خلال 2022 بسبب الألغام

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:25 م
البعثة الأممية فى ليبيا: مقتل 19 شخصا بينهم 14 طفلا خلال 2022 بسبب الألغام ألغام -أرشيفية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت بعثة الأمم المتحدة أن 19 شخصا قتلوا في ليبيا بينهم 14 طفلا خلال العام 2022 بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب في البلاد (الألغام)، مشيرة إلى أن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا.

 

وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها أن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين خلال النزاعات الأخيرة، يعني أن المناطق الحضرية نفسها لم تعد مستثناة من انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب، مشيرة إلى أن مخلفات النزاع تعيق الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية، وتتسبب في القتل أو الإصابة بعد فترة طويلة من توقف القتال، مما يشكل تهديدًا يوميًا للحياة وسبل العيش.

 

واعتبر الممثل الخاص للأمين العام، عبد اللهِ باتيلي، أن "الجهود التي تندرج تحت إجراءات مكافحة الألغام عنصر أساسي في رحلة ليبيا نحو السلام والاستقرار، تضاف إلى الإصلاحات في قطاع الأمن الهادفة إلى معالجة انتشار الذخائر المتفجرة وانتشار الأسلحة"، مؤكدا أن "التهديد الذي يتعرض له المواطنون الليبيون يقوض الاستقرار والحق في الحياة دون خوف".

 

ويعمل برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام، التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNMAS)، مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركاء آخرين في مجال مكافحة الألغام، على إزالة هذه المواد المهددة للحياة من المدارس والمنازل والأراضي الزراعية والمستشفيات، وعلى حماية الليبيين من خلال زيادة الوعي بتهديد الذخائر المتفجرة.

وخلال عام 2022، أزال الشركاء في ليبيا 27400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت. لكن ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد، ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانًا، وخالٍ من مخاطر المتفجرات.

وتعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تنضم للمركز الليبي لمكافحة الألغام ومخلفات الحروب في الاحتفال رسمياً باليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة على مكافحتها، والذي سينظم يوم 2 مايو 2023، أي بعد شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر.

 

 


البعثه الامميه

الألغام في ليبيا

اخبار ليبيا

الأمم المتحده في ليبيا

ضحايا الألغام في ليبيا



الموضوعات المتعلقة

كندا تخصص 3 ملايين دولار لإزالة الألغام في أوكرانيا

الأربعاء، 08 مارس 2023 01:35 ص

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. نجاح تعويم سفينة حاويات واستئناف عبورها بقناة السويس مرة أخرى.. مراهقة تزعم علاجها المرضى بـ"اللمس" ببوركينا فاسو.. أوكرانيا: نزع ألغام الحرب الروسية سيستغرق 70 عاما

الإثنين، 06 مارس 2023 12:03 ص

أوكرانيا: نزع ألغام القوات الروسية من أراضينا بسبب الحرب سيستغرق 70 عاما

الأحد، 05 مارس 2023 09:46 م

حرب أوكرانيا وعام على معركة الدم والغاز.. "بوتين" يستبق الذكرى الأولى بـ"رسائل تهديد" ويراوغ بـ"المبادرة الصينية".. ملف الوقود و"الودائع المجمدة" ألغام فى طريق السلام.. وأمريكا تحبس أنفاسها مع فسخ معاهدة ستارت

الجمعة، 24 فبراير 2023 02:09 ص

كارثة الألغام فى اليمن.. الأمم المتحدة تحذر: عدد ضحايا الألغام الأرضية في اليمن ارتفع بنسبة 160%.. عدم توفر الخرائط يضاعف الأزمة.. ومشروع نزع الألغام الطارئ التابع للأمم المتحدة ينتهى فى 2026

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة