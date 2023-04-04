اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البريد يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء جهاز تنظيم الاتصالات

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:04 م
البريد يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء جهاز تنظيم الاتصالات طابع البريد
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد طابعَ بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عامًا على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عمل خلالها الجهاز على تعزيز مجتمع المعرفة، وتوفير التنوع الاقتصادي للدولة، من خلال خلق بيئة مواتية تحقق المنافسة العادلة بين مختلف المشتغلين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وفعالية في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تطوير  خدمات الاتصالات ونشرها على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في إطار من قواعد المنافسة الحرة.
 
وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) مؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني الطوابع التذكارية والمتابعين لها تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.
 
 

هيئة البريد

طابع تذكاري

طابع بريد تذكاري

جهاز تنظيم الاتصالات

اقتصاد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة