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الأمين العام لحلف شمال الأطلسى: نرحب بفنلندا لتكون عضوا كاملا فى الناتو

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 05:38 م
الأمين العام لحلف شمال الأطلسى: نرحب بفنلندا لتكون عضوا كاملا فى الناتو الناتو
كتب أحمد عرفة

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أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، عن ترحيبه بانضمام فنلندا لتكون عضوا كاملا فى الحلف.

 

وقال ستولتنبرج، إن «فنلندا دولة مستقلة وتستطيع اتخاذ قراراتها، كما أن لديها قدرات وقوات عسكرية عالية»، مؤكدا أن فنلندا ستشارك بشكل كامل كعضو فى اجتماعات الناتو.

 

ودعا ستولتنبرج بقية أعضاء الحلف للمصادقة على انضمام السويد، قائلا: «سنعمل على ضمان أن تصبح السويد عضوا كاملا بالناتو».

 

وفيما يخص العملية العسكرية الروسية، قال الأمين العام لحلف الناتو، إن «الحرب الروسية في أوكرانيا جعلت الناتو أقوى»، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

 

وكانت الرئاسة الفنلندية أعلنت، أمس الإثنين، الانضمام إلى «الناتو» رسميًا اليوم الثلاثاء، فى تحد واضح لروسيا وقوى الشرق الأوروبي المعارضة لانضمام دول جديدة للحلف.


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