الأرصاد الجوية تحذر من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بالمناطق المكشوفة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن نشاط الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، مناشدة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر توخى الحذر وعدم التواجد فى المناطق المكشوفة .

ويشهد الطقس اليوم الثلاثاء ، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".