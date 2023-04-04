الآلاف يشيعون جثمان طبيب أسنان بالفيوم مات تحت عجلات القطار:مات صائمًا

في جنازة مُهيبة، شيّع الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، جنازة الدكتور أحمد الجندي طبيب الأسنان الذي لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار "بني سويف- الفيوم" قُبيل المغرب اليوم الثلاثاء الموافق 13 رمضان 2023، ليلقى ربه صائمًا، ويرحل تاركًا حزنًا كبيرًا في قلوب كل من يعرفه ومن لا يعرفه.

وخيّمت حالة من الحزن على أهالي قرية سنهور خلال تشييع جنازة الطبيب الشاب الذي أكدوا على دماثة خُلقه، وحبه للخير، وحفاظه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن طوال العام، مؤكدين أنّ عزائهم الوحيد هو حسن الخاتمة ووفاته وهو صائم.

وعقب انتهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن، شيّع الآلاف جنازة الدكتور أحمد الجندي، إلى مثواه الأخير، حيث يوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته بمسقط رأسه بقرية سنهور بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الأجهزة الأمنية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع طبيب أسنان شاب يدعى أحمد الجندي، بعدما صدمه قطار "بني سويف- الفيوم" أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، وعدم انتباهه لصوت القطار فصدمه ليلقى مصرعه صائمًا قُبيل الإفطار.

وتبينّ أنّ الطبيب كان قد أنهى عمله في مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، ثم خرج مترجلًا من المستشفى متجهًا إلى منزله بأبراج الزراعيين قرب المستشفى، وأثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة الحلافي بين مستشفى التأمين والزملوطي، صدمه القطار ليسقط جثة هامدة على الفور، ويتم إعادته إلى مشرحة نفس المستشفى جثة هامدة محمولة على الأكتاف.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وتسليم جثمان الطبيب لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.