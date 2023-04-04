اليوم السابع
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مخدرات عبر التليجرام..

استمرار حبس متهمين بترويج الأقراص المخدرة على السوشيال ميديا

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 10:25 ص
استمرار حبس متهمين بترويج الأقراص المخدرة على السوشيال ميديا حبس متهم- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس متهمين بترويج الأقراص المخدرة على السوشيال ميديا 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس متهمين بترويج المخدرات عبر تطبيق التليجرام على عملائهما بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بالجيزة لاتهامهما ببيع وترويج الأدوية المدرجة بجدول المخدرات عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، وذلك فى اطار استمرار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
 
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ويقيمان بمحافظة الجيزة بترويج وبيع الأدوية المخدرة "مدرجة جدول ثالث" عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى "التليجرام" واستخدام سيارة فى نقل وترويج تلك الأدوية.
 
وباستهداف المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما 1800 قرص مخدر لعقار "مُدرج جدول ثالث مخدرات" ومبلغ مالى وسيارة و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والسيارة لتسليم ونقل الأدوية المخدرة والتنقل بها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

تليجرام

المواد المخدرة

أمن الجيزة

ترويج المخدرات

الأقراص المخدرة



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