استمرار حبس المتهم بالشروع فى قتل طالب جامعى بـ6 أكتوبر 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بأكتوبر حبس المتهم ب الشروع في قتل طالب جامعى بـ6 أكتوبر 15 يوماً على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على ركنة سيارة.

فيما قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم بالشروع في قتل جاره طالب جامعي بسبب الخلاف على ركنة سيارة بمنطقة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال طالب جامعي تعرض لاعتداء بسلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر، وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين جاره الذي يقيم معه بذات العقار، بسبب خلاف على مكان ركن سيارته وفوجئ بالمتهم يعتدي عليه بسلاح أبيض وأصابه بجرح طعني.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بإصابة أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن محاسب طعن جاره "طالب جامعي" بسلاح أبيض، بسبب خلاف على ركن سيارة المجني عليه أمام العقار الذي يقيمان به، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.