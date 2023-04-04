استعدادات تعليم المنيا لامتحانات النقل.. تعرف على التفاصيل

عقد المهندس حمدى السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية و التعليم بالمنيا ، اجتماعين متتاليين مع رؤساء أقسام التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية، ورؤساء أقسام التعليم الفنى، زراعى - صناعى - تجارى - مذدوج، شدد وكيل الوزارة على سرعة إنهاء تسجيل استمارات طلاب الصف الثالث الثانوي واستمارات طلاب الدبلومات الفنية التجارية والزراعية والصناعية، وتحري الدقة والالتزام بالضوابط والمواعيد المقررة من قبل الوزارة.

وأشار إلى عدم التهاون مع أي خروج عن تلك الضوابط أو التأخر في الإنتهاء من التسجيل، وكذلك سرعة الانتهاء من تسجيل استمارة واحد سرى لمدارس التعليم الثانوي العام، وإحصاء عدد كتيب المفاهيم لطلاب الشهادة الثانوية العامة، كما ناقش أهمية مشروع رأس المال لمدارس التعليم الفنى.

كما عقد وكيل الوزارة اجتماعا بمدرسة الفريق صفى الدين ابو شناف الثانوية العسكرية ، إجتماعا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية ، ومديرى المراحل التعليمية، ناقش مع الحضور عدة موضوعات متعلقه بالعملية التعليمية منها ، العاملين بنظام الحصة وتوزيعهم على أماكن العجز ، الإستعداد لامتحانات صفوف النقل ، وامتحانات الشهادة الاعدادية ، والثانوية العامة، والدبلومات الفنية ، بيان بالمدارس التى أنهت أعمال الصيانة الشاملة ، نسب التسجيل لامتحانات الثانوية العامة ، والدبلومات الفنية ، وفى نهاية الاجتماع شدد وكيل الوزارة على متابعة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية ، الاستمرار في تنفيذ فاعليات المسرح المدرسي ، التأكيد على إثابة المتميزين في الحقل التعليمى .