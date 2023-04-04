ارتفاع عدد ضحايا حادث المنيا إلى 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين

شهد الطريق الزراعى السريع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وأخرى ربع نقل بالقرب من محور سمالوط فى شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن مصرع 3 سيدات مجهولات الاسم والعنوان، وإصابة 5 أشخاص أخرين، جميعهم يقيمون فى مركز مغاغة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 2581 ن ص م، نقل بمقطورة، رقم 3825 ن ف د، والسيارة الثانية رقم 9134 ن ب ف ربع نقل وذلك بحري محور سمالوط، بحوالى 3 كيلو متر، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عنه مصرع 3 سيدات مجهولات الاسم والعنوان وأعمارهن تتراوح بين 25 و27 عاما، وجرى نقل جثثهن إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أصيب فى الحادث 5 أشخاص وهم: رجب محمد أبو الهنا 40 سنة سائق، حنين جمال حسن 22 سنة، أمانى حسن محمد 18 سنة زهرة سيد إبراهيم 20 سنة، سما جمال إبراهيم 22 سنة وجميعهم يقيمون فى مركز مغاغة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه نزيف بالبطن وارتجاج وكسر بالعمود الفقرى وجروح، وتم التحفظ على السيارتين لحين استكمال تحقيقات إدارة البحث الجنائى، وانتقل فريق من إدارة المرور لرفع آثار الحارث وتسيير الحركة بالطريق السريع.