اليوم السابع
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إغلاق المافذ المؤدية إلى محكمة مانهاتن قبل محاكمة ترامب

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 07:36 م
إغلاق المافذ المؤدية إلى محكمة مانهاتن قبل محاكمة ترامب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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أغلقت السلطات الأمريكية المنافذ المؤدية إلى محكمة نيويورك أمام المركبات والمشاة، وذلك فى إطار محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، فى نيويورك، بحسب موقع "سكاى نيوز".

يأتي هذا فى الوقت الذي اصطف فيه المئات من أنصار ترامب ومعارضيه عند مدخل محاكمة مانهاتن.

ويمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة فى مانهاتن بنيويورك للاستماع إلى الاتهامات الموجهة له والمتعلقة بتزوير سجلات عمل فى تحقيق أموال الصمت، ليصبح ترامب أول رئيس أمريكى يواجه اتهاما بارتكاب جريمة.

وكان ترامب نفى ارتكاب أى مخالفات، وهاجم التحقيق مرارا، ووصف الاتهام بالاضطهاد السياسي وتوقع أن يضر بالديمقراطيين فى سباق الرئاسة لعام 2024.
 

دونالد ترامب

نيويورك

محكمة مانهاتن

محاكمة ترامب



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