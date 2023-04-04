إعلان نتيجة مسابقة الطفل المبدع بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم، نتائج مسابقة الطفل المبدع ونظمها توجيه عام رياض الأطفال.

وقال إنه فازت بالمركز الأول روضة مدرسة 25 يناير الرسمية للغات، وبالمركز الثاني روضة مدرسة الشيخ محمد متولي الشعراوي ببئر العبد، وبالمركز الثالث روضة مدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد.

وأشار إلى أن المسابقة تهدف لتشجيع الأطفال على التمييز والابتكار كأحد الأهداف الأساسية للمنهج الجديد لرياض الأطفال وحملت عنوان "الطفل المبدع" تحت شعار "الراوى الصغير" وتختص بمجال الإبداع الأدبي فى رواية القصة.

وأوضح أنه سبق الإعلان عن المسابقة، وتم تقييمها على الأسس والمعايير المطلوبة وهى سرد القصة مستخدماً كلمات ذات مخارج لغوية صحيحة، وأن يعرض أحداث القصة في تسلسل منطقى، ويستطيع إظهار مشاعر شخصيات القصة (فرح- حزن- دهشة )، ويستخدم لغة الجسد للتعبير عن احداث القصة، وينوع في طبقات الصوت اثناء رواية القصة، ويجذب انتباه باقي الاطفال اثناء رواية القصة، ويتمتع بالطلاقة اللفظية ويوجد بدائل المفردات اثناء سرد القصة، ويناقش الأطفال في الدروس المستفادة من القصة.