إصطدام قطار كفر الزيات بتروسيكل دون خسائر فى الأرواح بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهدت قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ، اصطدام قطار كفرالزيات منوف بتروسيكل أثناء مروره من مكان غير مخصص للعبور، دون خسائر في الأرواح أو تأثر في حركة سبر القطارات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد باصطدام قطار بتروسيكل بدائرة المركز دون خسائر في الأرواح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بالانتقال والفحص من قوة بمركز منوف، تبين قيام سائق تروسيكل يدعي "ا.م.ا" ويقود مركبة بدون نمر، بعبور شريط السكه الحديد قبل دخول القطار محطة سكة حديد منشأة سلطان من مكان غير مخصص للعبور، حيث تفاجئ بمرور القطار فقفز من التروسيكل، كما لم يتسبب الحادث في توقف القطار، كما حدثت تلفيات من التروسيكل، وتم تحرير محضر يحمل رقم 1747 إداري منوف، والتحفظ علي سائق التروسيكل، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.