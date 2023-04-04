إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر تصادم سيارتى ميكروباص ونقل بمركز بدر بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص بالقرب من قرية شاهين التابعة لمركز بدر.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بمركز بدر لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.