إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربي مدخل مركز العدوة بسبب السرعة الزائدة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي، مدخل مركز العدوه، إثر السرعة الزائدة.
وقد أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وجمعيهم، مقيم بقرية زاوية برمشا بمركز العدوة، وتم نقل المصابين لمستشفي العدوة للعلاج، والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران في تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق فرعي أمام كوبري الشريعي بمدينة سمالوط.
وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية ورجال إدارة المرور، تبين نشوب حريق بالتروسيكل بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أسفر مصرع سائقه "سيد جمعة سيد" 22 عاما، مقيم بسمالوط.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتم التحفظ علي التروسيكل، ونُقلت الجثة إلي مشرحة مستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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