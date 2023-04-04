إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربي مدخل مركز العدوة بسبب السرعة الزائدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي، مدخل مركز العدوه، إثر السرعة الزائدة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وجمعيهم، مقيم بقرية زاوية برمشا بمركز العدوة، وتم نقل المصابين لمستشفي العدوة للعلاج، والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.