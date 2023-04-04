إصابة 6 أشخاص فى تصادم ميكروباص بتاكسى على طريق العجوزين دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم ميكروباص بتاكسى طريق العجوزين دسوق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى دسوق العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة العمليات بمديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم ميكروباص بتاكسى طريق العجوزين دسوق، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى دسوق العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتبين من تقرير المستشفى إصابة كل من "محمد .ط.ب" 23 سنة، من قرية العجوزين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"قطب.ز،ا" 34 سنة سنة العجوزين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و" السيد.س.ج"60 سنة، من قرية الدقدوقى، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"نورهان .س.ا" 26 سنة، من العجوزين، باشتباه كسر باليد اليسري، و"صبرى.م.ا" 45 سنة، من دمنكه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واسماعيل.ع.ب" 63 سنة، من سنهور المدينة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والحالات باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج والفحوصات وعمل الأشعة اللازمة وجميعهم في حالة مستقرة.