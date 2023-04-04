اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 07:58 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:53 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا حادث انقلاب سيارة
قنا صابر سعيد

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أصيب 5 أشخاص اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الغربي بمدخل مدينة غرب قنا الجديدة، حيث تم الدفع بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بقنا عند مدخل مدينة غرب قنا الجديدة، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارات لنقل المصابين إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.
 

 

انقلاب ملاكي

مدينة غرب قنا

محافظة قنا

اخبار قنا



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