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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:54 م
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إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق فى حريق بقرية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:04 م
إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق فى حريق بقرية بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص باختناق، بسبب اشتعال النيران في حريق بمنزل بقرية التفتيش التابعة لمركز قلين بمحافظ كفر الشيخ، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق ، وجرى نقل المصابين لمستشفى قلين التخصصي.
 
تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من مأمور مركز قلين، يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية التفتيش، وهرعت سيارة الدفاع المدني، وجرى إخماد الحريق، ونتج عنه اصابة 4 أشخاص باختناق بينهم طفلين، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة بمستشفى قلين المركزي.
 
وتبين من التقرير الطبي اصابة "محمد .ن.ا"، 38 سنة باختناق، و"محمد.ا.ك"، 58 سنة، و"أدم.م.ع"، 3 سنوات، و"ملك.م.ع" 7سنوات، باحتناق، والحالات تحت الملاحظة بمستشفى قلين التخصصي.
 
 
 
 
 

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