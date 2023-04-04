إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق فى حريق بقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص باختناق، بسبب اشتعال النيران في حريق بمنزل بقرية التفتيش التابعة لمركز قلين بمحافظ كفر الشيخ، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق ، وجرى نقل المصابين لمستشفى قلين التخصصي.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ ، اخطاراً من مأمور مركز قلين، يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية التفتيش، وهرعت سيارة الدفاع المدني، وجرى إخماد الحريق، ونتج عنه اصابة 4 أشخاص باختناق بينهم طفلين، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة بمستشفى قلين المركزي.

وتبين من التقرير الطبي اصابة "محمد .ن.ا"، 38 سنة باختناق، و"محمد.ا.ك"، 58 سنة، و"أدم.م.ع"، 3 سنوات، و"ملك.م.ع" 7سنوات، باحتناق، والحالات تحت الملاحظة بمستشفى قلين التخصصي.