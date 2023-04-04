إصابة 3 فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بالطريق فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على مشاجرة بدائر قسم ثان سوهاج بين طرفين بسبب أولوية المرور في الطريق تم ضبط طرفى المشاجرة والتي نتج عنها إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، ووجود مصابين تم ضبط طرفى المشاجرة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث القسم وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج حيث تبين أن بين" طرف أول " بدوي ف ا ب 27 سنة موظف بالوحدة الصحية مصاباً " بجرح طعني بالجانب الأيسر وجرح رضي بالجبهة " وشقيقه عبد الله ف اب 19 سنة سائق توك توك مصاباً " بجرح رضي بالذراع الأيسر " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي - ويقيمان دائرة مركز أخميم.

وبين " طرف ثان "وليد ص ع ا 27 سنة سائق توك توك ويقيم دائرة مركز أخميم مصاباً " جروح رضية متفرقة بالجسم " تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض حيث تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوة عنها بسبب أولوية المرور بالطريق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.