وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي إحداها في الصدر وُصفت بالخطيرة، واثنين في القدم، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية من سكان المخيم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.