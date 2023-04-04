إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام مصنع أدوية أبو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى ومستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام مصنع الأدوية بأبو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا من إبراهيم طه الهايج 40 عاما مقيم أبو سلطان أحمد السيد عبد الحميد 47 عاما مقيم نفس العنوان مصاب كدمات متفرقه بالجسم وسلامه عياد سالم السن 42 عام مقيم سرابيوم مصاب كسر مضاعف بالساق الايمن اشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات بالجسم.

على الفور تم نقل المصابين الأول والثانى إلى مستشفى فايد التخصصى بينما تم نقل المصاب الثالث إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.