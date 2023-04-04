إصابة 13 شخصا فى حادثين منفصلين بالفيوم

أصيب 13 شخصا فى حادثين منفصلين بالفيوم، حيث أصيب ثلاثة مواطنين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق الفيوم، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، ونقلوا إلى المستشفى، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.