اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 07:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 13 شخصا فى حادثين منفصلين بالفيوم

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 07:24 م
إصابة 13 شخصا فى حادثين منفصلين بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 13 شخصا فى حادثين منفصلين بالفيوم، حيث أصيب ثلاثة مواطنين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
وتلقت شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق الفيوم، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، ونقلوا إلى المستشفى، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
وأصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أجرة، بطريق رحمي/ أبو عش بمركز الفيوم، اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.
 
وتلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا، بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 10 مواطنين، نقلوا إلى مستشفى الفيوم الجامعى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


الفيوم

اخبار الفيوم

حادث فى الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة