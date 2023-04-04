إصابة 13 شخصا فى حادثين منفصلين بالفيوم

أصيب 13 شخصا فى حادثين منفصلين بالفيوم، حيث أصيب ثلاثة مواطنين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتلقت شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق الفيوم، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، ونقلوا إلى المستشفى، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وأصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أجرة، بطريق رحمي/ أبو عش بمركز الفيوم، اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.
وتلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا، بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 10 مواطنين، نقلوا إلى مستشفى الفيوم الجامعى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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