إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة عمالة زراعية بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 12 شخصا بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى، وبالفحص تبين إصابة 12 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق وادى النطرون - الضبعة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

ويذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.