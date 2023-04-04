إصابة 11 شخصا فى حادثتى سير بالطريق الزراعى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب مساء اليوم، الثلاثاء، 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين نقل جماعى"كبود" بطريق النجاجرة بمركز كوم أمبو بالطريق الزراعى مصر أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، يفيد ب تصادم سيارتين نقل جماعى كبود بمنطقة النجاجرة بمركز كوم أمبو على الطريق الزراعى مصر أسوان، ووجه مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.

وفى الحادث الثانى تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو ، يفيد انقلاب سيارة نقل 2 كابينة بطريق السباعية أسوان الزراعى، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات، وبانتقال ضباط المباحث تبين أن الحادث أسفر عن 4 إصابات تم نقلهم إلى مستشفى إدفو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثتين.