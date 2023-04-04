اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إشارة مرور.. تعرف على حالات الصلح مع المشاة بقانون المرور

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:00 م
إشارة مرور.. تعرف على حالات الصلح مع المشاة بقانون المرور حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قانون المرور الحالي وضع حالات يجوز فيها التصالح في مادته رقم 375 من بنود القانون، حيث أجاز الصلح فى المخالفات التى تقع من المشاة فى الحالات الآتية بدفع مبلغ خمسة جنيهات بصفة فورية، ومنها: 
 
- عدم سير المشاة على الأرصفة فى حالة وجودها
 
- عدم إستخدام المشاة لممرات عبور المشاة فى حالة وجودها
 
- إختراق المشاة للصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التى تسير تحت إشراف شخص مسئول وكذلك سائر المواكب الأخرى المصرح بها
 
- يطبق نظام الصلح بالنسبة لمخالفات المركبات وقائديها فى جميع المحافظات أما بالنسبة لمخالفات المشاة فيطبق فى المناطق التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى وتتولى وزارة الداخلية إعداد وإمساك الدفاتر والمستندات والسجلات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وتوقيتات التنفيذ وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
 

إدارة المرور

قانون المرور

اخبار الحوادث

إشارة مرور

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة