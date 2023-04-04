إسبانيا تشدد اجراءات مكافحة الإرهاب خلال أسبوع الآلام

فاطمة شوقى

اتخذت وزارة الداخلية الإسبانية إجراءات جديدة مشددة، وأعلنت مستوى مرتفع من مخاطر الهجمات الغرهابية إلى المستوى الرابع، ويتم الاحتفاظ بهذا الإجراء من اليوم حتى 10 أبريل، حسبما قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن التكثيف يهدف إلى تعزيز الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وقدرات المراقبة والرقابة على الإرهاب من قبل جهاز أمن الدولة فى إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تكثيف الإجراءات في مراقبة وحماية الأماكن ووسائل النقل والمناسبات الدينية والترفيهية والترويحية بشكل عام مع تركيز عالٍ من الناس ، فضلاً عن مراقبة وحماية الأهداف الاستراتيجية الضرورية للأداء الطبيعى من النشاط المدني.

وأوضحت الصحيفة أن من التدابير التعزيزية الخاصة لمكافحة الإرهاب المنصوص عليها في الوثيقة، تنفيذ عمليات تفتيش عشوائية للسيارات والاشخاص فى جميع الأماكن المزدحمة مثل المناطق التجارية، وتأمين الاحداث الرياضية او الدينية حيث يتدفق اليها عدد كبير من الناس، بالاضافة إلى تأمين المبانى او المراكز والمرافق الرمزية التى يتواجد فيها عدد كبير من الزورا والتى يمكن تحديدها على انها ذات اهمية خاصة للعناصر الارهابية.

ولهذا السبب ، تم اتخاذ تدابير لتجنب هذه الأعمال الإجرامية المحتملة من خلال مراقبة المراكز الكبيرة والبنى التحتية ومبادلات النقل ، بما في ذلك وسائل النقل الجوي والبري والبحري.