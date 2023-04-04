اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 04:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إخماد حريق فى مخلفات داخل أرض المحلج بالمحلة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 04:22 م
إخماد حريق فى مخلفات داخل أرض المحلج بالمحلة الحريق -أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أرض المحلج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية نشوب حريق هائل في مخلفات الهيش والبوص، وارتفعت السنة اللهب والدخان، وامتدت النيران للعمارات السكنية، وأدت إلي تلف مواسير الصرف الصحي البلاستيكية، وانتقلت الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم إخماد النيران واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى أرض المحلج بمنطقة طلعت حرب أول المحلة.
 
وانتقلت 4 سيارات مطافي، كما انتقل المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي أول المحلة، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها وتسببت النيران في تلف مواسير الصرف الصحي الخاصة بالعمارات السكنية المطلة على أرض المحلج.

محافظة الغربية

المحلة

حريق

أرض المحلج بالمحلة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة