إخماد حريق فى مخلفات داخل أرض المحلج بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

شهدت أرض المحلج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية نشوب حريق هائل في مخلفات الهيش والبوص، وارتفعت السنة اللهب والدخان، وامتدت النيران للعمارات السكنية، وأدت إلي تلف مواسير الصرف الصحي البلاستيكية، وانتقلت الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم إخماد النيران واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى أرض المحلج بمنطقة طلعت حرب أول المحلة.

وانتقلت 4 سيارات مطافي، كما انتقل المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي أول المحلة، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها وتسببت النيران في تلف مواسير الصرف الصحي الخاصة بالعمارات السكنية المطلة على أرض المحلج.