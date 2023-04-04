

وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أن إنشاء نقطة الحدود سيؤدي إلى تقليل حركة المرور على الطرق وتسهيل عبور السيارات والمشاة والتخفيف على المعابر الأخرى، ويتضمن المشروع بناء جسر فوق نهر (زاهدني بج) لكل من سائقي السيارات والمشاة.



وكان المشروع مطروح للمناقشة على مدار أكثر من عشر سنوات، وقد ازدادت أهميته بشكل كبير بعد العمليات الروسية في أوكرانيا، حيث عبرت كميات هائلة من الصادرات الأوكرانية الحدود الغربية، لا سيما عبر بولندا.



وتخدم نقاط التفتيش في بولندا حاليا 53 في المئة من عمليات نقل البضائع البرية في أوكرانيا، ورومانيا بنسبة 18 في المئة، ومولدوفا 14 في المئة، والمجر بنسبة 10 في المئة، وسلوفاكيا بنسبة خمسة في المئة.



كما وافق الممثلون الأوكرانيون والبولنديون على تبادل المعلومات على وجه السرعة حول أي مناورات للمعدات العسكرية على طول المناطق الحدودية داخل أراضي بيلاروسيا.