ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا قوله "تسببت غارة على مؤسسة فى منطقة أوديسا في نشوب حريق تمكن رجال الإنقاذ من إخماده فى الصباح، ولم تقع إصابات حتى الآن".

وأشارت إلى أن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا - أمس - من الجنوب بطائرات مسيرة من طراز شاهد -136 / 131، حيث أسقط المدافعون الأوكرانيون 13 طائرة بدون طيار كاميكازي.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو، أن أربعة مدنيين لقوا حتفهم، بينما أُصيب ثلاثة آخرون في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال كيريلينكو - في تصريح له - "قتل الروس أمس أربعة من سكان منطقة دونيتسك وبالتحديد اثنان في توريتسك وواحد في أفدييفكا وواحد في تورسك، بينما أصيب 3 أشخاص آخرين في المنطقة".. مشيرًا إلى صعوبة تحديد عدد الضحايا بدقة في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكيا.

وفي نفس السياق، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودن إن القوات الروسية شنت 61 قصفًا جديدًا على الإقليم أمس، مما اسفر عن مقتل مدنى.

وأضاف بروكودن، في تصريح، أن الروس أطلقوا أمس 224 قذيفة على خيرسون، وهاجموا المدينة أربع مرات بعشر قذائف أصابت منطقة سكنية وأراضي مؤسسة طبية، موضحا أنه لسوء الحظ، سقط ضحايا مدنيون حيث توفي شخص واحد..وأشار إلى أن السلطات المحلية أجلت 113 شخصًا من المناطق التي تم تحريرها من الروس.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا تواصل الضغط على السكان في مستوطنات منطقة كاخوفكا في خيرسون ومنعت الناس من مغادرة منازلهم، كما تم إغلاق جميع المرافق العامة طوال أمس الأول، بما في ذلك مراكز التسوق والمتاجر والمستشفيات وما إلى ذلك.