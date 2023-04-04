أوبك: قرار خفض الإنتاج الطوعى إجراء احترازى لدعم استقرار السوق النفطية

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وصفت لجنة (مراقبة السوق) الوزارية المنبثقة عن تحالف (أوبك +)، الاثنين، قرار بعض دول التحالف بخفض الإنتاج بأنه إجراء احترازي يهدف الى دعم استقرار السوق النفطية.

ولفتت اللجنة - في ختام اجتماعها الذي عقد عبر تقنية (الفيديو) - إلى التعديل الطوعي للإنتاج الذي أعلنته بعض دول التحالف، مساء أمس، والمقرر أن يتم تطبيقه مايو المقبل وحتى نهاية العام.

وأضافت اللجنة - في بيان - أن المملكة العربية السعودية خفضت إنتاجها إلى (500 ألف برميل يوميًا) والعراق (211 ألف برميل يوميًا) والإمارات العربية المتحدة (144 ألف برميل يوميًا) في حين خفضت دولة الكويت إنتاجها ليبلغ (128 ألف برميل يوميًا) وكازاخستان (78 ألف برميل يوميًا) والجزائر (48 ألف برميل يوميًا) وعمان (40 ألف برميل يوميًا) والجابون (ثمانية آلاف برميل يوميًا).

ومن المقرر أن تضاف هذه التخفيضات إلى تعديلات الإنتاج التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري الـ33 لمنظمة (أوبك) وغير الأعضاء.

وأوضحت اللجنة أن هذه التخفيضات ستضاف إلى التعديل الاختياري المعلن من قبل الاتحاد الروسي والبالغ (500 ألف برميل يوميًا) حتى نهاية العام الحالي والذي سيكون من متوسط مستويات الإنتاج حسب تقدير المصادر الثانوية لشهر فبراير الماضي.

وأضافت أن هذا الأمر سيرفع إجمالي تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية من قبل البلدان المذكورة أعلاه إلى (66ر1 مليون برميل يوميًا).

من جهة أخرى، استعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2023 ولاحظت المطابقة الكلية لدول (أوبك) المشاركة وغير الأعضاء في إعلان التعاون (دي او سي).

وأكد أعضاء التحالف مجددًا التزامهم باتفاقية التطابق التي تمتد حتى نهاية عام 2023 كما تقرر في الاجتماع الوزاري الـ33 لأوبك، وغير الأعضاء في المنظمة من أكتوبر 2022 حاثين كافة الدول المشاركة على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض.