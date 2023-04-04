أناشيد وابتهالات فى ثالث ليالي رمضان الثقافية والفنية بالإسماعيلية

لليوم الثالث على التوالى تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن فى الاحتفال بليالى رمضان الثقافية والفنية، بقصر ثقافة الإسماعيلية بإدارة محمد رشدى. وشهدت الليلة الثالثة، من ليالى رمضان الثقافية والفنية بالإسماعيلية عددا من العروض.

حيث قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال عرضاً فنياً مميزاً تضمن العرض باقة من أجمل الفقرات الاستعراضية ومنها فقرة الشهيد، التنورة، ساره الليل، عدى النهار علينا.

كما قدمت فرقة التل الكبير للإنشاد الدينى مجموعة من الأناشيد والابتهالات منها إلى رحاب إلى ثرب للمجموعة، يا داخل الروضة محمد حجازى، يا جمال النبى محمد حجازى، يا حنين على عبادك على الرملى، يارب يا حنين يا كريم محمد جاد، على باب سيدنا النبى أسامة العرينى، مدد يا نبى حسن نجم، لاجل النبى أحمد جاد.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيى مولر أجمل وأروع الأغانى التراثية والوطنية مصر العظيمة بشعبها، منى ازور النبى، قومى شوفى يا إسماعيلية، انا واد صياد من بحرى، اسماعيلية ياللى هواكى، نوح الحمام، انا عجبنى مثل روح للحبيب وقله، اها يالالالى، انا الاسماعيلى، اهوى ياقمر، ابويا وصانى.

وفى مقهى الاسماعيلية الثقافى اقيم أمسية شعرية للشعراء صلاح نعمان، أحمد عليوة. وألقى الشاعر صلاح نعمان عدة قصائد منها : ليل قطبى، عن العشاق، أجمل ما فى مترو الأنفاق، كما ألقى الشاعر أحمد عليوة عدة قصائد منها : صانع الفخار النوبى، فى ليل القاهرة المملوكية.

استكمال اليوم الثالث ورش الفنية ( مظاهر رمضان ) حيث قام الاطفال بقص الورق الملون والبدء بعمل زينه رمضان والفوانيس باستخدام الورق الملون والمقص والمعدة اللاصقة وتم قص شرائط من الورق الملون ولصقها على شكل حلقات متصلة وقص الورق على اشكال فوانيس بحجم واحد ولصقها ببعضها وعمل مجسم لفانوس من قماش الزينة وتم تجميع الاشكال من الفوانيس وزينة رمضان من قبل الاطفال المشاركين بالورشة تدريب سهى عشرى.

وفى بيت ثقافة الضبعية أقيمت ورشة فن تشكيلى لتصميم ماكيت لعربة الفول من ورق الكرتون تصميم آمنة عبد الرازق، للأطفال بالقرية.