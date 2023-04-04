ألفين براج: ترامب ارتكب تصرفات غير قانونية بالنسبة لولاية نيويورك

كتب أحمد عرفة

قال ألفين براج، المدعي العام لولاية مانهاتن، إنه لا تهاون مع اتهامات جنائية أيًا كان مرتكبوها، موضحا أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب متهم بتقديم معلومات زائفة بشكل متكرر، وتم توجيه 34 تهمة جنائية له.

وأضاف المدعي العام لولاية مانهاتن، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع أموالًا لـ3 أشخاص لتزوير سجلاته التجارية، لافتا إلى أن دونالد ترامب دفع رِشىَ عبر شركات وهمية، ومحاولته لتغطية على جرائم متعلقة بانتخابات 2016.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دفع 130 ألف دولار لامرأة بغرض إسكاتها قبل انتخابات 2016، وبذلك يكون خالف قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وأشار إلى أن دونالد ترامب ارتكب تصرفات غير قانونية بالنسبة لولاية نيويورك، وأنه لا دوافع سياسية حول محاكمته، ورغم ذلك أجريت تحقيقات شاملة بشأنها، مؤكدًا أن ترامب انتهج سلوكًا إجراميًا خطيرًا.