أسهم قيادية تقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها حديد عز، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، والنساجون الشرقيون للسجاد، والشرقية-إيسترن كومباني، والمصرية للاتصالات، وإيديتا للصناعات الغذائية، وجهينة للصناعات الغذائية، وشركة مستشفى كليوباترا، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 16990 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2905 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 20260 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 7040 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 2933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 4420 نقطة.

كما أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، إجمالي كميات الأسهم التي تم تنفيذها اليوم الثلاثاء، وبلغت 70 مليون سهم بسعر 0.45 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 31.5 مليون سهم.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 43.9 ألف سهم، وباعت إدارة شركتي السويدي إليكتريك، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجدوى للتنمية الصناعية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، عدد 79.6 ألف سهم، 10.7 ألف سهم، 409.5 ألف سهم، 480 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات القاهرة للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-1 عدد 315 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 5.4 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 475 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 46013 سهم.

وأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.5 مليون سهم خزينة، خلال جلسة يوم الإثنين الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.32%.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة مصر للألومنيوم، تعاقدها على شراء ماكينة إيطالية لتصنيع السلك بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن شهريًا بقيمة 12 مليون يورو، وسيتم سداد القيمة المذكورة في نطاق التسهيلات الائتمانية بين شركة مصر للألومنيوم وبنك قناة السويس على أن يتم سدادها من خلال الموارد الذاتية للشركة، ويتم سداد 35% دفعة مقدمة بتاريخ 13مارس عام 2023، بسعر يورو 33.03 جنيه، وباقي القيمة 65% من خلال اعتماد مستندي بفائدة 1.5% تضاف إلى سعر اليوروبور في حينه.

وفي سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في عام 2022، وحققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات التشغيل 98 مليون جنيه، ووصلت الأرباح قبل الخصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 140 مليون جنيه، في حين كان نصيب المساهمين من صافي الأرباح العام من العمليات المستمرة 368 مليون جنيه، كما بلغ نصيب المساهمين من صافي أرباح العمليات غير المستمرة 49 مليون جنيه.

وحققت شركة جلاكسو سميثكلاين، إجمالي مبيعات الشركة عن العمليات المستمرة مبلغ 1.81مليار جنيه عن عام 2022 مقابل 1.015 مليار جنيه عن عام 2021، بزيادة قدرها 79% مما كان له أثر على زيادة مجمل الربح بنسبة 86%، وبلغت أرباح الشركة 718 مليون جنيه وذلك نتيجة لعمليات بيع قطاع عناية المستهلك، وقامت الشركة الأم (جلاكسو سميثكلاين التجارية المحدودة) بتدعيم المركز المالي للشركة بإجمالي 862 مليون جنيه متمثلًا في خصم مشتريات.