أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-4-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4-4-2023.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: اودن للاستثمارات المالية، والعربية للمحابس، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجلاكسو سميثكلاين.



البورصة تخسر مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.087 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 674.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.8 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.07%، والعرب على 9.7%، واستحوذت المؤسسات على 25.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 44.8 مليون جنيه، 80.3 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 62.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 117.5 مليون جنيه، 82.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 16998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 20267 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7025 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 2955 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 4447 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3438 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1274 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.665 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.67%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.386 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.24%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 37.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.28%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 26.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.03%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.44%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 9.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.36%.

- بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار بسعر إغلاق 1.013 دولار بنسبة تراجع بلغت 7.23%.

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 56.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7%.

- بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بسعر إغلاق 26.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.46%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 20.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.84%.