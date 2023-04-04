أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر تنظم حفل إفطار جماعي بكلية الفنون الجميلة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حفل الإفطار الجماعي في رحاب كلية الفنون الجميلة، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة.

وأقيم حفل الإفطار الجماعي بإشراف تنفيذي من الدكتور يوسف عباس، رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر، والدكتور محمود علام، منسق الأسرة بكلية الفنون الجميلة، وأعقب حفل الإفطار الجماعي ، سهرة رمضانية تضمنت عدة فقرات فنية، وافتتاح معرض لطلاب كلية الفنون الجميلة، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، وسط إشادة من رئيس الجامعة بمستوى اللوحات المعروضة في المعرض.

وأشاد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، بتنظيم هذا الإفطار الذى يرسى دعائم المحبة والمودة بين طلاب الجامعة، مؤكداً دعم الجامعة لأنشطة الطلاب فى كافة المجالات.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، أن إعداد وتجهيز هذا الإفطار الجماعى بادرة طيبة من طلاب الأسرة بالجامعة، لتأكيد أواصر المحبة والإخاء بين الطلاب، مشيدًا بالدور الذى تقوم به الأسرة فى تنظيم العديد من الفعاليات.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، إلي أن الإفطار الجماعي اليوم كان فرصة طيبة، لزرع المودة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى دعم الجامعة للدور الذى تقوم به أسرة طلاب من أجل مصر ومشاركتهم الايجابية فى تقدم جامعة الأقصر، والمساهمة الفعالة من أجل تقدم وازدهار الوطن.

فيما قال الدكتور يوسف عباس، رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر، إن الإفطار الجماعي عادة سنوية تحرص عليها الأسرة، مشيرًا إلى أن الإفطار هذا العام يأتي في إطار مبادرة "طلاب الخير في شهر الخير"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفى ختام الحفل قام الطلاب بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، تعبيراً عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.