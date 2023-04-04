أستراليا تعتزم حظر تطبيق "تيك توك" على جميع الأجهزة الحكومية

وكالات

تعتزم أستراليا حظر استخدام تطبيق "تيك توك"، على جميع الأجهزة الحكومية، وفقًا لقناة "إيه بي سي" التلفزيونية الأسترالية، نقلا عن بيان للنائب العام مارك دريفوس.

وجاء على قناة "إيه بي سي": "بعد تلقي المشورة من أجهزة الاستخبارات والأمن، فوّض سكرتير مكتب المدعي العام، اليوم، بإصدار أمر ملزم بموجب نظام سياسة الدفاع والأمن بشأن حظر تطبيق "تيك توك" على الأجهزة التي تعطيها وزارات ووكالات الكومنولث".

وأشارت القناة إلى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ "مباشرة عندما يصبح ذلك ممكنا عمليا".

وحسب موقع سبوتنيك، دعا مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، يوم 7 مارس، الكونجرس إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون يسمح للحكومة بحظر تطبيق "تيك توك"، واتخاذ إجراءات ضد التطبيقات المماثلة من الدول "غير الصديقة" للولايات المتحدة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق سابقا على مشروع قانون يحظر تثبيت "تيك توك" على الأجهزة الإلكترونية للحكومة الفيدرالية، وأثار ذلك القرار حفيظة مستخدمي الشبكة الاجتماعية في الولايات المتحدة، واعتبروه غير معقول وذي دوافع سياسية.

ويأتي هذا القرار، عقب قرارات مماثلة أصدرتها الحكومة الكندية والمفوضية الأوروبية، حظرت بموجبه تنزيل التطبيق على أي من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها.