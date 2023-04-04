أستاذ بـ"إعلام القاهرة": مسلسلات المتحدة برمضان شهدت تطورا كبيرا على جميع المستويات

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة نجلاء حامد، مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن موسم مسلسلات رمضان 2023 يشهد تنوعا كبيرا فى ظل تعدد المنصات، بما يحقق المنافسة الحقيقية وتواجد أكثر من نوع درامى أمام المشاهد.

وأضافت الدكتورة نجلاء حامد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت فى موسم مسلسلات رمضان 2023 تطور حقيقى على كافة المستويات بداية من تنوع الأعمال المطروحة فى الأفكار سواء الدينية والاجتماعية والكوميديا ومناقشة قضايا الأسرة والمسلسلات السياسية مثل الكتيبة 101 الذى يلقى الضوء على فترة مهمة فى عمر الدولة المصرية لا يعاصرها قطاع كبير من الأجيال الحالية، ما يساهم فى تعزيز الوعى والانتماء لديهم.