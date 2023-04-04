أستاذ بإعلام عين شمس: مسلسلات المتحدة فى رمضان تقدم رسالة إعلامية هادفة

كتب محمود راغب

أشادت الدكتورة دينا فاروق أبو زيد أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، ب مسلسلات رمضان 2023 ، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، مؤكدة أنها تتميز بتنوعها وتقديم أشكال مختلفة ومتنوعة من القوالب الفنية وتقديم رسالة إعلامية هادفة مع الترفيه والمتعة .

وأضافت أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الأعمال الفنية للشركة المتحدة أعطت فرصة للشباب والوجوه الفنية الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم المفضلين لدى الجمهور وخلق مساحة للجيل الجديد.

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.