اليوم السابع
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أستاذ بإعلام القاهرة: دراما المتحدة 2023 وجبه متكاملة تخاطب كل فئات المجتمع

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 08:00 م
أستاذ بإعلام القاهرة: دراما المتحدة 2023 وجبه متكاملة تخاطب كل فئات المجتمع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب محمد صبحى

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أشادت الدكتورة نشوة عقل أستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ومدير مركز التدريب بالكلية، بمسلسلات دراما رمضان 2023 للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، مؤكدة أن الشركة تقدم نماذج مختلفة من الدراما بمفهوم شامل يخاطب كل فئات المجتمع بداية من الكبار وحتى الأطفال وهو ما ظهر واضحا من مسلسل يحيى وكنوز  الذى يعتمد على قصص تاريخية تحاكى الأطفال وتجذب انتباه الكبار أيضا للمشاهدة والمتاعبة نظرا لكونها تساعد على تشكيل الفكر والوجدان وتعليم الأطفال.

وقالت الدكتورة نشوة عقل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن من ضمن اعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام أيضا مسلسل الكتيبة 101، الذى ينقل الواقع الذى عاشته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ويعزز الانتماء والولاء لدى شباب الجمهورية الجديدة لأنه يحاكى تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فى الحفاظ على الدولة المصرية والتصدى للإرهاب.

وأشارت استاذ كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن مسلسلات المتحدة فى دراما رمضان تقدم دراما هادفة وتخاطب كل أفراد المجتمع حيث من يرغب فى متابعة الكوميدىا أو الثقافة أو الدين أو التاريخ يجد ما يرغب فيه فى دراما المتحدة.


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مسلسلات رمضان 2023

اخبار مصر التعليم العالى

اعلام القاهرة

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المتحدة للخدمات الإعلامية



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