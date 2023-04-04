اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 10:10 م
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أسامة ربيع: حركة الملاحة منتظمة ولم تتأثر باحتكاك بسيط لناقلتين بالبحيرات الكبرى

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 10:03 م
أسامة ربيع: حركة الملاحة منتظمة ولم تتأثر باحتكاك بسيط لناقلتين بالبحيرات الكبرى قناة السويس
الإسماعيلية - صبرى غانم

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بوقوع حادث احتكاك بسيط بين الناقلة LYRIC MAGNOLIA حمولة 65 ألف طن والناقلة ALIGOTE حمولة44 الف طن بمنطقة البحيرات الكبرى.
 
وأوضح رئيس الهيئة أن الاحتكاك وقع خلال انتظار الناقلة LYRIC MAGNOLIA على المخطاف بمنطقة البحيرات الكبرى، وذلك بالتزامن مع استعداد الناقلة الأخرى ALIGOTE حمولة44 الف طن للتحرك من منطقة المخطاف بنطاق منطقة الانتظار w1 بالبحيرات الكبرى حيث ساعدت زيادة سرعة الرياح على حدوث الاحتكاك.
 
وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لمعاينة الناقلتين حيث أفادت المعاينة المبدئية بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى تلوث بمحيط الناقلتين ، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن الحالة الفنية للناقلتين ضمن الكشف الشامل حتى يتسنى استئناف رحلتهم عبر القناة مرة أخرى في الصباح الباكر بمشيئة الله على أن يتم الإعلان عن مستجدات عبورهم من خلال بيانات لاحقة.
 

هيئة قناة السويس

عبور قناة السويس

قناة السويس الجديدة

قناة السويس



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