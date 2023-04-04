أخبار مصر.. بنك ناصر يطرح شهادة "حياة كريمة" لمدة ثلاث سنوات بفائدة من 17لـ 18%

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال محمد عبد العزيز نائب العضو المنتدب ومستشار رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ، إنه سيتم طرح شهادة ادخارية ثلاثية «3 سنوات» شهادة «حياة كريمة » بالتنسيق بين بنك ناصر وبين مؤسسة حياة كريمة، وأن سعر فائدة شهادة حياة كريمة يتم تحديده من خلال لجنة إدارة الأصول والخصوم وتسمى لجنة «الألكو» وهى فى انعقاد دائم ، وسعر الفائدة في تغيير دائم ، وستكون سعر الفائدة فى حدود 17 إلى 18٪، وسيتم إطلاقها خلال هذا الأسبوع .

وأشار عبد العزيز أن برنامج حياة كريمة فى حاجة إلى أموال لدعم عمليات التطوير فى القرى المصرية، وهذه الشهادة تأتى فى إطار عمليات التطوير لمؤسسة حياة كريمة ومساعدة حياة كريمة فى الحصول على الأموال اللازمة لدعم عملياتها.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أن بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادة جديدة "حياة كريمة " بالتنسيق بين البنك وبين مؤسسة "حياة كريمة"... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من "بن زايد" للمشاركة فى COP28 بدبى



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصةً في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل المناخي الدولي.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد، مؤكداً ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز، ومؤكداً كذلك الحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد، لاسيما في ظل خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، وكذا مراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والأفريقية.





رئيس بنك التنمية الأفريقى: تجربة التنمية المصرية مصدر إلهام كبير لشعوب أفريقيا



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "أكينومي أديسينا" رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، والوفد المرافق له الذي ضم "كيفين أوراما" نائب رئيس البنك، و "فينسنت نيمهيل" السكرتير العام للبنك، ومن الجانب المصري حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، ومنة الله فريد وكيل المحافظ لقطاع العلاقات الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، معرباً عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الأفريقية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. كما أكد السيد الرئيس تطلع مصر لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات، في إطار أهداف الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين الجانبين.

انخفاض طفيف بالحرارة غدا 2 - 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة تسجل 26 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا طفيفا ومؤقت فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد الطقس غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 35 رجة والصغرى 18 درجة .

الحكومة تنفى تقديم منح مالية للمواطنين مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية



كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، منوهةً إلى أنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة من قبل، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها، مؤكدةً أن الموقع الإلكتروني المتداول لتلك الأخبار مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مشددةً على أن كافة أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التي يتم تقديمها للمواطنين يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمى للوزارة "www.msit.gov.eg"، مشيرةً إلى استمرار الوزارة في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها أكثر من 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي جهة تستهدف استغلالهم.





رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بالتوسع فى مشروعات التنمية الزراعية



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لحصر وتصنيف التربة بالمناطق المستهدفة لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بالتوسع في مشروعات التنمية الزراعية، التي تسهم بدور كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب ارتباطها بعدد من الأنشطة الانتاجية، بما يدعم قطاعات الصناعة والتصدير، وتحقيق أهداف التنمية المتكاملة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: شهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي تمر بها عمليات الحصر التصنيفى للتربة، بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، وتتضمن إجراء دراسات استكشافية للأراضى المستهدفة للتأكد مبدئياً من صلاحيتها للزراعة، والقيام بدراسات للوقوف على مدى توافر المياه ومصادرها، ومن ثم تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والري المناسبة، وصولاً للبدء في تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات، وإقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه والبنية الأساسية، مع تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيداً للزراعة.





النقل: وضع معايير جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للسكة الحديد



أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية أمس في ورش فرز القاهرة للسكك الحديدية بمنطقة الشرابية، والتي تعتبر من أقدم وأكبر الورش المتخصصة في الصيانة والتجهيز اليومي للجرارات والعربات المكيفة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 235 فدانا ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 2800 عامل وفني ومهندس وتقوم بعمل صيانة دورية لحوالي 250 عربة شهريا والتجهيز اليومي للقطارات المكيفة بمعدل 39 قطارا يوميا، والصيانة الدورية لعدد 450 جرارا شهريا بالإضافة إلى التجهيز اليومي لحوالي 900 جرار شهريا.

وتناول وزير النقل وجبة الإفطار مع عدد كبير من قائدي القطارات والعمال والفنيين والمهندسين بورش الفرز ثم عقد الوزير لقاءا مفتوحا معهم بمعهد تدريب السائقين بورش الفرز اكد خلاله أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، مشيرا الى إنه منذ توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وحيث تشتمل تلك الخطة على خمس عناصر وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية واستكمال تطوير الورش من خلال استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية بجميع المناطق، ويتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.





بيراميدز يتحمل تكلفة استقدام حكام أجانب أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر



يتحمل نادى بيراميدز تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراته أمام النادى الأهلى مساء الاثنين المقبل، فى نهائى كأس مصر موسم 2021 - 2022 باستاد القاهرة الدولى، بعدما طلب النادى السماوى رسميا من اتحاد الكرة تعيين طاقم أجنبى للمباراة المرتقبة.

أعلن مسئولو نادى بيراميدز استعدادهم لتحمل التكاليف المادية الخاصة بطاقم الحكام الأجنبى الذى طلبته إدارة الفريق السماوى من أجل إدارة مباراة نهائى كأس مصر أمام الأهلى.

وشددت إدارة بيراميدز على تمسكها باستقدام طاقم حكام أجنبى من أجل إدارة مواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر، المقرر لها فى التاسعة والربع من مساء يوم 10 أبريل الجارى، على استاد القاهرة الدولى، مؤكدين استعدادهم لتحمل التكاليف المادية الخاصة بهذا الطاقم.

وكان هانى سعيد، المدير الرياضى لبيراميدز، قد كشف أن النادى طلب بشكل رسمى من إدارة اتحاد الكرة، إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة نهائي بطولة كأس مصر لطاقم تحكيم أجنبي.





عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك



اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدَّوا طقوسا تلمودية، فيما فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين.

شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، ودققت في هويات المصلين الوافدين إلى المسجد، واحتجزتها عند الأبواب.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، اليومين الماضيين، المصلى القبلي، وأجبرت عشرات المعتكفين فيه والمرابطين على مغادرته بتهديد السلاح.