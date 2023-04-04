أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 4-4-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 4-4-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.087 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: اودن للاستثمارات المالية، والعربية للمحابس، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجلاكسو سميثكلاين.

البورصة تخسر مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.087 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 674.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.8 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.07%، والعرب على 9.7%، واستحوذت المؤسسات على 25.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 44.8 مليون جنيه، 80.3 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 62.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 117.5 مليون جنيه، 82.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 16998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 20267 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7025 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 2955 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 4447 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3438 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1274 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 43.9 ألف سهم، وباعت إدارة شركتي السويدي إليكتريك، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجدوى للتنمية الصناعية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، عدد 79.6 ألف سهم، 10.7 ألف سهم، 409.5 ألف سهم، 480 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات القاهرة للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-1 عدد 315 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 5.4 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 475 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 46013 سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.5 مليون سهم خزينة، خلال جلسة يوم الإثنين الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.32%.

مصر للألومنيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، تعاقدها على شراء ماكينة إيطالية لتصنيع السلك بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن شهريًا بقيمة 12 مليون يورو، وسيتم سداد القيمة المذكورة في نطاق التسهيلات الائتمانية بين شركة مصر للألومنيوم وبنك قناة السويس على أن يتم سدادها من خلال الموارد الذاتية للشركة، ويتم سداد 35% دفعة مقدمة بتاريخ 13 مارس عام 2023، بسعر يورو 33.03 جنيه، وباقي القيمة 65% من خلال اعتماد مستندي بفائدة 1.5% تضاف إلى سعر اليوروبور في حينه.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في عام 2022، وحققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات التشغيل 98 مليون جنيه، ووصلت الأرباح قبل الخصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 140 مليون جنيه، في حين كان نصيب المساهمين من صافي الأرباح العام من العمليات المستمرة 368 مليون جنيه، كما بلغ نصيب المساهمين من صافي أرباح العمليات غير المستمرة 49 مليون جنيه.

حققت شركة جلاكسو سميثكلاين، إجمالي مبيعات الشركة عن العمليات المستمرة مبلغ 1.81 مليار جنيه عن عام 2022 مقابل 1.015 مليار جنيه عن عام 2021، بزيادة قدرها 79% مما كان له أثر على زيادة مجمل الربح بنسبة 86%، وبلغت أرباح الشركة 718 مليون جنيه وذلك نتيجة لعمليات بيع قطاع عناية المستهلك، وقامت الشركة الأم (جلاكسو سميثكلاين التجارية المحدودة) بتدعيم المركز المالي للشركة بإجمالي 862 مليون جنيه متمثلًا في خصم مشتريات.