5 جامعات تشارك فى دوري نادي المناظرات لتعزيز ثقافة الحوار بين الشباب

اختتمت اليوم فعاليات دوري نادي المناظرات لطلاب الجامعات الحكومية بمشاركة 5 جامعات، هى بني سويف، أسيوط، الإسكندرية، الوادي الجديد، السويس، يهدف دوري نادي المناظرات إلى تعزيز ثقافة الحوار بين الشباب وخلق فهم مشترك حول كيفية معالجة القضايا المجتمعية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في ظل الجمهورية الجديدة.

واستمرت فعاليات نادي دوري المناظرات خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2023، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، تحت شعار " الرأى والرأى الآخر لتحقيق تنمية مستدامة" ، وشارك فى الدورى 20 فريق من الجامعات الخمس المشاركة.

وشارك في ختام فعاليات دوري نادي المناظرات كلاً من الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ، والدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة نيبال عز الدين عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، والدكتور محمد عدوى مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بجامعة أسيوط، والدكتور فاطمة الزهراء سعد مدرس الإعلام بجامعة الوادى الجديد، وعبد اللطيف أبو بكر ممثلاً عن جامعة بنى سويف، والدكتور هشام عيسى مدير البرامج بمركز خدمات التنمية، والدكتور عبد الله فيصل نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بجامعة أسيوط، والدكتورة شيماء القصاص رئيس جمعية تنمية وطن.

وشارك الحضور فى تكريم وتوزيع الجوائز والشهادات على الفرق المشاركة، وفاز بالمركز الأول جامعة أسيوط ، وفاز بالمركز الثانى جامعة الإسكندرية، وفاز بالمركز الثالث جامعة بنى سويف.

وأشاد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية بما يقدمه نادى المناظرات، مؤكداً أن القدرة على المناظرة تعنى الثقة الكاملة فى ذاتك واقتناعك برأيك وقدرتك على الدفاع عنه، وأننا فى وزارة التعليم العالى من خلال الأنشطة الطلابية نعمل على تنمية الوعى من أجل تعميق الإنتماء انطلاقًا من تقدير القيادة السياسية للشباب وتمهيد الطريق لتمكينهم .

وقال الدكتور طايع إنه طلب من جامعة أسيوط رفع تقرير مفصل عن نادى المناظرات، وكذلك رفع توصيات أوراق السياسيات التى خرجت من دوري نادي المناظرات إلى المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى جلسته خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجارى لدراسة تعميم نشاط نادى المناظرات فى جميع الجامعات والمعاهد .

كما أكد دكتور طايع عبد اللطيف على أهمية تعميم منصة مكانا الخاصة ببرنامج دورنا والتعريف بها على مستوى جميع الجامعات حتى يستفيد طلبة وطالبات الكليات والمعاهد المختلفة من التدريبات والكورسات التى تقدمها المنصة فى مجالات التنمية المستدامة وتأهيل كوادر شبابية لتولى أدوار قيادية.

وقال الدكتور هشام عيسى، مدير البرامج بمركز خدمات التنمية أن مسابقة الدوري هى ختام فعاليات نادي المناظرات التي استمرت على مدار الشهور الماضية داخل الجامعات الخمس ،شارك فيها أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات. ويعتبر نادي المناظرات أحد مكونات برنامج "دورنا Y-LEAD " الذي ينفذه مركز خدمات التنمية، بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بجامعة أسيوط .

وأضاف الدكتور هشام عيسى، أن برنامج "دورنا "Y-LEAD " يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب والفتيات، ليصبحوا مواطنين فاعلين يقومون بأدوار قيادية في المجال العام في ظل الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأوضح أنه من المقرر أن يتم صياغة أوراق السياسات التى ستخرج من نادى المناظرات ورفع توصياتها إلى صناع القرار والمسئولين، خاصة فى ظل وجود الحوار الوطنى.

وأكد الدكتور عبد الله فيصل، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بجامعة أسيوط والمشرف الفني لنادي المناظرات، أنه كانت هناك مشاركة قوية وفعالة من الجامعات الخمس فى إنجاح الدورى ونأمل أن تكون هناك مشاركة لعدد أكبر من الجامعات في المرات القادمة.

وأشار الدكتور عبد الله فيصل إلى أن الدوري شهد مشاركة 20 فريق ضم 60 طالب وطالبة ،وتضمنت منافسات الدورى 37 مناظرة ، منها 30 مناظرة فى دور المجموعات ، و4 مناظرات فى دور الثمانية، بالإضافة إلى الدور نصف النهائي والنهائي. وشارك فى الدوري كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، و كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس ، كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، جامعة الوادى الجديد ، وجامعة أسيوط.

وتناولت موضوعات مناظرات نادي دوري المناظرات عدداً من القضايا المجتمعية منها التحول الرقمي تأثيره على إدارة الحملات الانتخابية الشبابية، دور الإدارة المحلية في تمكين الشباب المصري ،ظاهرة هجرة شباب الأطباء في مصر، المحددات الاجتماعية المؤثرة على المشاركة السياسية للمرأة المصرية، آليات التمكين الاقتصادي للشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات الحدودية بين الوسائل التقليدية والتحول الرقمي، إضافة إلى موضوعات أخرى .



